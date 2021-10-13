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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 978 больных коронавирусом. Умерли 19 человек, сообщил мэр Виталий Кличко.

«978 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. 19 людей умерли. В общем за период пандемии в столице 5595 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 241 862», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 106 больных коронавирусом и 268 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 218 человек. В общем коронавирус преодолели 223 099 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 180, в Дарницком - 173 и в Днепровском районе - 150 случаев», - отметил Кличко.

За сутки 12 октября 2021 в Украине зафиксировано 16 309 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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