Окружная прокуратура в Щецине задержала восемь человек по делу о смерти 30 июля во Вроцлаве 25-летнего гражданина Украины Дмитрия Никифоренко. На сегодня прокуроры проводят с задержанными следственные действия.

Об этом сообщила прокурор Окружной прокуратуры в Щецине Ева Обарек в комментарии Укринформу.

«На данный момент могу подтвердить, что по приказу Окружной прокуратуры в Щецине по делу гражданина Украины задержаны восемь человек. Четверо из задержанных на время трагического события были полицейскими», - сообщила Обарек.

Она уточнила, что всех задержали на 48 часов. После проведения с ними следственных действий прокуратурой будут приниматься дальнейшие решения об аресте или отпущении подозреваемых домой.

В интересах следствия прокурор не сообщил, кем является четыре другие лица, которых задержала прокуратура.

По неофициальной информации Gazeta Wyborcza, другими четырьмя лицами являются врач вытрезвителя, куда был доставлен украинец после задержания, и трое работников этого заведения. По неподтвержденным данным, двое из них сейчас уже уволены.

Как отмечается, все подозреваемые по делу о смерти Никифоренко были задержаны полицией в четверг утром в своих домах и доставлены в прокуратуру.

Ожидается, что завтра им будет предъявлено обвинение по этому делу.

Как стало известно, в четверг решением коменданта полиции во Вроцлаве со службы в органах правопорядка был уволен третий из четырех полицейских, участвовавших в задержании и избиении Никифоренко.

На этой неделе внутреннее расследование дела Никифоренко также передано из полиции Вроцлава правоохранителям в Щецине.

Напомним, во Вроцлаве после задержания полицией, перевозки в вытрезвитель и избиения 30 июля умер 25-летний Дмитрий Никифоренко из Немирова Винницкой области. По данным видеомониторинга, который исследовало издание Gazeta Wyborcza, польские полицейские применили к мужчине неадекватную к ситуации физическую силу, что и стало причиной его смерти.

Украинские и польские активисты уже несколько раз пикетировали управление полиции Нижнесилезского воеводства во Вроцлаве, требуя справедливости, защиты и честного расследования дела о смерти Никифоренко.

Сначала следствие по делу о смерти Никифоренко вела Окружная прокуратура города Свидниця. Но впоследствии он был передан в Щецин. В Национальной прокуратуре Польши агентству сообщили, что это сделано для того, чтобы избежать обвинений в возможной предвзятости в ходе следствия.