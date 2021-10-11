Украинская сторона в переговорном процессе обращает внимание только на позицию действующего президента России, а заявления его окружения является вопросом вторичным, заявил советник руководителя Офиса президента Укринформу, комментируя статью заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в российском «Коммерсанте».

«Украинская сторона обращает внимание только на позицию действующего президента России. Что звучит в его окружении – это вопрос вторичный, как минимум. Главный вопрос – какую позицию занимает сам господин Путин. Ведь от его имени официально звучали другие формулировки, и необходимость переговоров между Украиной и Россией подтверждалась. С украинской стороны необходимые шаги сделаны», - сказал он.

Подоляк считает статью Медведева «крайне странным, неуместным, неактуальным текстом, который наверняка не заслуживает серьезных публичных оценок». В то же время он обратил внимание, что Медведев уже давно выпал из актуальной политической повестки и точно не приглашался к разговору об организации переговоров между президентами Украины и России.

«Медведев абсолютно явно не субъект политики и к нему с большой долей иронии открыто относятся даже в государственных российских СМИ. Поэтому версий о мотивах появления данного текста может быть несколько. Во-первых, Медведев такой оскорбительной тональностью мог попытаться показать старшим товарищам, что он еще чего-то стоит. Это - если решение о написании такого текста было его собственным. Что сомнительно, понимая и принимая тот факт, что сам Медведев давно не проявлял никакой внятной активности», - заявил советник руководителя ОП.

Другая версия, по его словам, заключается в том, что поскольку «особой репутационной ценности Медведев уже не имеет, решение вложить в его уста открытые оскорбления и столь грубую ложь может отображать тот факт, что Медведевым как слабой фигурой, о которой никто не будет сожалеть, просто воспользовались, чтобы заявить резкую шантажистскую позицию».

«Если вторая версия соответствует действительности, то это отображает весьма нервное состояние российского руководства, которое просто не знает, как вывести из тупика отношения между Россией и цивилизованным миром», - отметил Подоляк.

Он также подчеркнул, что текст за подписью Медведева выдержан в таком стиле и в такой лексике, что напоминает классические пропагандистские тексты в советских газетах 1930-х годов и если и рассматривать это как сигнал, то обратить внимание на него стоило бы, прежде всего, самим россиянам.

«Если от имени государства допускается подобная стилистика, то дела плохи», - добавил советник главы ОП.

Подоляк выразил мнение, что если подобный текст публикуется еще и в день начала тщательно готовившегося визита в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд, явно кто-то старается не только сохранить, но и усилить курс на конфронтацию.

Вместе с тем он заявил, что если же в России хотят обсудить, в том числе, и идентичность Украины, чему уделено большое внимание в тексте Медведева, то исходить необходимо из того, что идентичность украинцев и Украины как страны точно отличается от того, что было сочинено по этому поводу в рамках сконструированной истории СССР или краткого курса истории КПСС.

«Ценности Украины отличаются от того, что излагалось о них в прошлом. Нужно принять и уважать этот факт», - заверил Подоляк.

Как сообщал ForUm, в понедельник российское издание «Коммерсант» опубликовало статью заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о взаимоотношениях с нынешним руководством Украины.