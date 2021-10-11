Заступник голови РНБО Росії, колишній президент та прем'єр РФ Дмитро Медведєв вважає, що з нинішньою українською владою Москві немає про що домовлятися, тому варто чекати наступної влади.

Про це він написав у досить різкій статті, повній агресивних випадів на адресу України та української влади. Статтю опублікувало російське видання Коммерсант. Видання зазначило, що "публікує її в авторській редакції".

Поки що офіційний Київ ніяк не відреагував на матеріал.

Медведєв пише, що українські керівники - "люди, що не мають жодної стійкої самоідентифікації. Нещасні люди".

Він зазначає, що президент України Володимир Зеленський, людина "з певним етнічним корінням", яка говорила російською та заробляла, в тому числі в Росії, ставши президентом, "повністю змінив політичну і моральну орієнтацію".

"Почав ревно служити найбільш оскаженілим націоналістичним силам України, - обурюється Медведєв. - Можна тільки уявити, наскільки огидно йому було зробити таке моральне "сальто-мортале". Це нагадує божевільну ситуацію, коли представники єврейської інтелігенції у нацистській Німеччині з ідейних причин попросилися б на службу в СС".

Експрезидент РФ пише, що через це в Україні з'являються "ублюдочні документи", на кшталт закону про корінні народи, "дебільні Кримські платформи" та моляться "за блаженну пам'ять терористів та юдофобів Бандери та Шухевича".

"Йому (Зеленському - Ред.) відверто гидко потурати цим настроям, вся історія його життя, життя його родини повстає проти такої мерзоти. Нормальна, порядна людина просто не змогла б цього робити. Але, на жаль, треба. Інакше розмажуть мізки по стінах", - пише Медведєв і додає "вивернута навиворіт людина".

У такій ситуації, на думку представника російського РНБО, домовлятися з українською владою для Росії неможливо.

Він натякає на те, що Захід керує Україною.

"А нам з васалами справу мати немає сенсу. Справи треба вести з сюзереном", - заявив Медведєв.

Він пропонує дочекатися, доки в Україні зміниться "нормальна" влада.

"Росія вміє чекати, ми люди терплячі", - додає Медведєв.

У статті Медведєв також публікує начебто "документи, які не публікувалися" та українську приказку "Коза з вовком тягалася, тільки шкура від кози зосталася". Щоправда, аж з двома помилками.

Після Путіна

Уже не вперше російські керманичі присвячують Україні довгі тексти. В липні статтю зі своїм трактуванням всієї української історії опублікував президент РФ Володимир Путін.

У ній Путін вкотре доводив тезу про те, що Україна та Росія - один народ та переконував, що Київ перебуває під зовнішнім управлінням.

Український президент Володимир Зеленський творчість російського колеги розкритикував.

"Але ми, повторю ще раз, не один народ. Були б одним народом, то в Москві, швидше за все, ходили б гривні, а над Держдумою майорів би жовто-блакитний прапор", - наголосив президент України.

Тези ж про "зовнішнє управління" України, за словами українського президента, - "суто пропагандистська мантра для внутрішнього споживача в самій Росії".