В Русской Православной Церкви рассматривают возможность новой встречи между понтификом и Патриархом Кириллом.

Об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) в интервью Corriere della Sera.

О новой встрече Предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском объявят незадолго до ее проведения.

«Думаю, эта встреча состоится, но мы не будем объявлять о ней за месяц или за несколько месяцев. Ведь самое главное - не просто встреча, но ее результаты. Предыдущая принесла хорошие плоды», - сказал глава ОВЦС МП.

Митрополит Иларион отметил, что следует разделять две темы - визит Папы в Россию и его встречу с Патриархом Кириллом. И если визит понтифика не стоит на повестке дня «наших двусторонних отношений», то новая встреча религиозных лидеров, по его мнению, состоится.

О первой встрече Патриарха Кирилла с главой Римско-католической церкви, которая состоялась в Гаване 12 февраля 2016 года, объявили всего за неделю. О второй также объявят неделей раньше ее проведения, «когда мы закончим подготовку», добавил митрополит Иларион.

Как сообщает patriarchia.ru, 6 октября митрополит Иларион был принят Папой Римским Франциском в Ватикане. Стороны обсудили ряд вопросов, стоящих на повестке двусторонних отношений между Римско-Католической Церковью и Русской Православной Церковью.

Историческая встреча между Папой Римском Франциском и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом состоялась 12 февраля 2016 года в Гаване. По ее результатам было подписано Совместное заявление, в котором, в частности, религиозные лидеры призывают к прекращению вооруженного конфликта в Украине и выражают надежду на преодоление церковного раскола в стране.