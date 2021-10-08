Пленум Верховного суда просит Конституционный суд оценить на соответствие Основному закону положения судебной реформы, инициированной президентом Владимиром Зеленским. Соответствующее решение было принято на заседании 8 октября, сообщает Радио Свобода.

Обращение поддержали 129 присутствующих на пленуме судей, против выступили 15.

В обращении судьи Верховного суда, в частности, ставят под сомнение конституционные положения, касающиеся создания Совета по этике.

Общественные эксперты Центра противодействия коррупции, Автомайдана и Фонда DEJURE провели акцию под стенами Верховного суда. Активисты презентовали альтернативный нагрудный знак «Судья Украины», на котором изображены «основные атрибуты украинской судебной мафии». Активисты считают обращение ВС в КСУ по поводу судебной реформы началом конца последней.

В сентябре международные партнеры выдвинули кандидатуры ведущих судебных экспертов для отбора и назначения в Совет по этике при Высшем совете правосудия и отборочной комиссии при Высшей квалификационной комиссии судей Украины и призвали к «таким же сильным номинациям со стороны Совета судей».

В июле Верховная Рада приняла инициированный президентом Украины закон, который перезапускает реформу Высшего совета правосудия. Ранее парламент принял аналогичный закон о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей с предложениями, которые к документу подал Зеленский. Задержка в работе этого органа уже привела к большому дефициту кадров в украинских судах.

Судебная реформа в Украине является одним из условий со стороны западных доноров. В частности, ее проведение является рекомендацией Международного валютного фонда.