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Предстоятель Александрийской Православной Церкви патриарх Феодор присоединился к расколу, признав ПЦУ.

Об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев), сообщает patriarchia.ru.

«Когда Александрийский патриарх присоединился к Константинопольскому патриарху и признал раскольническую структуру на Украине Православной Церковью, это вызвало внутренний раскол в Александрийской Церкви, и несколько десятков священников, не согласных с признанием раскола, обратились к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой принять их в Русскую Православную Церковь», - отметил владыка Иларион.

После совместной литургии с главой ПЦУ Епифанием, «патриарх Феодор окончательно присоединился к расколу», и у Русской Православной Церкви «нет оснований не принимать просьбы духовенства Александрийского Патриархата».

«По церковным правилам, если иерарх присоединяется к раскольнику, то он сам впадает в раскол. К сожалению, церковные правила не дают нам другого толкования», - подчеркнул митрополит Иларион.

Священный Синод Русской Православной Церкви 23-24 сентября постановил рассмотреть просьбы духовенства Александрийской Православной Церкви об их принятии в юрисдикцию РПЦ.

«Сколько времени займет рассмотрение вопроса, и как будет структурировано наше присутствие в Африке - решится на следующих заседаниях Священного Синода РПЦ», - заключил архиерей.
ForUm

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