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Запах алкоголя от найденного мертвым народного депутата Украины (депутатская группа «За майбутнє») Антона Полякова не исходил, сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«Запаха алкоголя от него не было, в автомобиле ему стало плохо и стошнило», - сказал собеседник агентства.

Собеседник также отметил, что ценные вещи были при нардепе.

Как сообщал ForUm, 8 октября в Днепровском районе Киева в автомобиле такси обнаружили мертвым Антона Полякова – народного  депутата Украины.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой «Естественная смерть».

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверила, что Офис генпрокурора быстро и объективно установит причину смерти Полякова.

 
ForUm

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