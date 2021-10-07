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Поиски школьников продолжались всю ночь. Около 5:00 их разыскали и вернули по домам. Они блуждали в кукурузном поле, сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Как выяснилось, друзья тщательно спланировали побег. В школьной тетради они нарисовали план своих приключений и отправились в путешествие.  

Как сообщалось, вчера в Кагарлыке трое 12-летних ребят около 11:00 самовольно ушли из школы и никому не сообщили о своем местонахождении.
ForUm

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