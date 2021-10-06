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«Газпром» увеличивает прокачку через ГТС Украины, скорее всего превысит свои обязательства, но еще больше наращивать поставки невыгодно, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики.

Он сказал это, упомянув «всякие спекуляции на тему газотранспортной системы Украины», передает Интерфакс.

«Наши контрактные обязательства по поставкам через ГТС Украины - 40 млрд куб. м газа в год. И за девять месяцев текущего года «Газпром» увеличил эти поставки, эту прокачку, точнее, через транспортную систему Украины более чем на 8%. Можно с уверенностью сказать, что мы превысим свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины. Увеличивать больше для «Газпрома» экономически невыгодно, потому что это дороже. Прокачка по новым системам значительно дешевле примерно на $3 млрд в год к соответствующим объемам поставок», - сказал он.

27 сентября Венгрия подписала с Россией долгосрочный газовый контракт о поставках в обход Украины.

В ответ на это Украина отложила заседание межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

1 октября 2021 с начала новых газовых суток (07:00) приостановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии.

 
ForUm

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