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Ситуация на европейском энергорынке доказывает, что необдуманные действия в энергетике чреваты дисбалансами, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Как известно, глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий, инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер. Поэтому резкие, необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, уже приводят к серьезным дисбалансам – таким, как мы сейчас наблюдаем на европейском энергетическом рынке, где в этом году одновременно сложилось несколько неблагоприятных факторов», - сказал он на совещании по вопросам развития энергетики, передает Интерфакс.

К таким факторам Путин отнес быстрое посткризисное восстановление экономики, которое разогрело спрос на энергию, а также снижение запасов природного газа в ПХГ из-за холодной зимы.

«Речь идет именно о подземных хранилищах наших европейских партнеров», - пояснил он.

Еще одним фактором, по словам Путина, стало сокращение ветряной генерации из-за жары и безветренной погоды.

«При этом следует учесть, что за последние десять лет в Европе резко изменился энергобаланс. Многие страны региона отказались от работы угольных и атомных электростанций в пользу зависящей от погодных условий ветряной энергетики», - добавил он.

Газ в Европе сегодня, 6 октября, продавался уже почти по 2 тысячи долларов за тысячу кубов, что является абсолютным рекордом.

5 стран Европейского Союза просят расследовать аномально высокие цены на газ.

Так, Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция в своем совместном заявлении призвали установить общие правила покупки газа, чтобы смягчить резкий скачок цен на газ.

Среди основных причин рекордного роста цен на природный газ в Европе - низкие запасы газа в хранилищах из-за холодной зимы и слабые темпы закачки, вызванные дефицитом предложения.

Кроме того, рекордно высокими являются и цены на уголь. С начала года его стоимость выросла вдвое – до 200 долларов за тонну.
ForUm

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