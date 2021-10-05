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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что назначение бывшего руководителя киевской полиции Андрея Крищенко его заместителем с экс-министром внутренних дел Арсеном Аваковым не обсуждалось.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

«Официально заявляю: с Аваковым я разговаривал несколько месяцев назад, еще до увольнения. Назначение Крищенко на эту должность с Аваковым не обсуждалось. Я сделал предложение Крищенко исходя исключительно из его профессиональных качеств. Поскольку обеспечение безопасности является одной из ключевых задач в городе. И уверен, что на местах этим должны заниматься профессиональные и опытные люди, компетентные эксперты», - сказал мэр.

Кличко подчеркнул, что считает Крищенко одним из компетентных профессионалов, «и он показал это за время своей работы на должности руководителя киевского главка».  

Как сообщал ForUm, в августе начальник полиции Киева Андрей Крищенко подал рапорт об отставке

23 сентября Киевсовет назначил Крищенко заместителем председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.
ForUm

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