Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что назначение бывшего руководителя киевской полиции Андрея Крищенко его заместителем с экс-министром внутренних дел Арсеном Аваковым не обсуждалось.
Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.
«Официально заявляю: с Аваковым я разговаривал несколько месяцев назад, еще до увольнения. Назначение Крищенко на эту должность с Аваковым не обсуждалось. Я сделал предложение Крищенко исходя исключительно из его профессиональных качеств. Поскольку обеспечение безопасности является одной из ключевых задач в городе. И уверен, что на местах этим должны заниматься профессиональные и опытные люди, компетентные эксперты», - сказал мэр.
Кличко подчеркнул, что считает Крищенко одним из компетентных профессионалов, «и он показал это за время своей работы на должности руководителя киевского главка».
Как сообщал ForUm, в августе начальник полиции Киева Андрей Крищенко подал рапорт об отставке.
23 сентября Киевсовет назначил Крищенко заместителем председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.
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