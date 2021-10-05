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Основатель компании Facebook Марк Цукерберг в понедельник потерял $7 млрд чистого капитала на фоне глобального сбоя в работе соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp (все три сервиса принадлежат компании Facebook), сообщает Bloomberg.

По данным агентства, состояние Цукерберга всего за несколько часов снизилось до $120,9 млрд. Таким образом, Цукерберг спустился с третьей на пятую строчку в списке самых богатых людей мира, которую ранее занимал предприниматель Билл Гейтс, передает Интерфакс.

Bloomberg отмечает, что из-за глобальных проблем в работе принадлежащих Facebook соцсетей цена на акции компании упала на 5%.

В понедельник, 4 октября, произошел глобальный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.
ForUm

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