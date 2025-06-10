Глава Meta Марк Цукерберг активно набирає команду з 50 фахівців для розробки штучного інтелекту "надрозуму". Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Розробка ведеться у галузі AGI (Artificial General Intelligence). Це розділ теоретичних досліджень, які мають на меті створення ШІ з когнітивними здібностями людини.

Цукерберг особисто проводить співбесіди та створив чат у WhatsApp для обговорення кандидатів. Всередині компанії команду називають групою "надрозуму". Нові співробітники будуть працювати поруч з Цукербергом у штаб-квартирі Meta у Каліфорнії.

У проекті також бере участь компанія Scale AI, яка отримає багатомільярдні інвестиції від компанії Цукерберга. Розробки планується інтегрувати у продукти компанії.

Про те, що Meta створює лабораторію для дослідження ШІ, також повідомляють джерела The New York Times. Газета звертає увагу на часті заяви Цукерберга щодо важливості штучного інтелекту. Розробки планується інтегрувати у продукти компанії.

Активізація роботи над ШІ пов'язана з невдоволенням Цукерберга поточними проектами, включаючи мовну модель Llama 4 та відкладений запуск моделі Behemoth.