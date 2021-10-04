Решение о госпитализации пациента с COVID-19 принимает врач на основе обследования и имеющихся симптомов болезни, сообщила пресс-служба Минздрава.

«Коронавирусная болезнь COVID-19 может иметь различное течение: легкое, средней тяжести и тяжелое. В настоящее время на стационарное лечение госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных... Решение о госпитализации принимает врач на основе проведенного обследования, основываясь на имеющемся симптомокомплексе у конкретного больного. В любом случае важным остается консультирование пациента со стороны семейного врача. Именно он может предоставить рекомендации и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения», - говорится в сообщении.

В Минздраве привели перечень симптомов и состояний, при которых пациенту может потребоваться госпитализация:

боль в грудной клетке;

тяжесть дыхания, одышка в состоянии покоя, признаки дыхательной недостаточности;

сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92% (для измерения сатурации в домашних условиях можно использовать пульсоксиметр);

нарушение сознания;

другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии пациента.

Напомним, за сутки 3 октября в Украине зафиксирован 4821 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19.