Вечером в субботу, 2 октября, в Грузии завершились местные выборы. Избирательные участки закрылись в стране в 20:00 по местному времени.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Центральная избирательная комиссия еще не опубликовала предварительные результаты выборов, а грузинские СМИ и социологические службы публикуют разные данные экзитполов.

В частности, телекомпания Имеди сообщает, что на пропорциональных выборах и выборах мэра лидирует правящая партия Грузинская мечта. В то же время, Формула и Мтавари отдают победу оппозиционной партии Единое национальное движение.

Результаты опросов также публикует компания IPSOS. Согласно ее экзитполу, результаты на выборах такие:

Грузинская мечта — 38,6%

Единое национальное движение — 33%

За Грузию — 7,6%

Гирчи — больше свободы — 4,8%

Лело — 4%

Для народа — 2%

Гирчи — 1,6%

Граждане — 1,1%

Европейская Грузия — 1%

Лейбористская партия — 1%

Альянс патриотов — 0,9%

Третья Сила — 0,8%

В то же время, и лидеры Грузинской мечты и лидеры Единого национального движения уже поздравили своих избирателей с победой.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили поздравил общественность с тем, что «Грузинская мечта побеждает на восьмых подряд выборах».

«Для нас большая честь сегодня победить в восьмой раз. Еще раз поздравляю каждого члена Грузинской мечты с этой великой победой. Поздравляю Каху Каладзе, поздравляю всех мэров с достойной победой, Поздравляю нашу партию, нашу страну и наш народ, дорогие друзья», — заявил Гарибашвили.

В то же время, председатель Единого национального движения Ника Мелия сообщил, что партия власти проиграла оппозиции, а на выборах мэра Тбилиси будет второй тур.

«Мы сегодня свободно можем сказать, что Грузинская мечта вчистую проиграла в столице. Проиграла в политическом центре — столице Тбилиси и сакребуло будет укомплектовано оппозиционными партиями. Мы видели результаты и в голосовании по кандидатуре мэра, здесь, конечно, состоится второй тур, на котором единый оппозиционный фронт обязательно будет в коалиции, как и в сакребуло, на уровне самоуправления в тбилисском муниципалитете», — заявил Мелия.

Напомним, прибывшего в Грузию Михаила Саакашвили задержали местные силовики.