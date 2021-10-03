Вечером в субботу, 2 октября, в Грузии завершились местные выборы. Избирательные участки закрылись в стране в 20:00 по местному времени.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Центральная избирательная комиссия еще не опубликовала предварительные результаты выборов, а грузинские СМИ и социологические службы публикуют разные данные экзитполов.
Результаты опросов также публикует компания IPSOS. Согласно ее экзитполу, результаты на выборах такие:
Грузинская мечта — 38,6%
Единое национальное движение — 33%
За Грузию — 7,6%
Гирчи — больше свободы — 4,8%
Лело — 4%
Для народа — 2%
Гирчи — 1,6%
Граждане — 1,1%
Европейская Грузия — 1%
Лейбористская партия — 1%
Альянс патриотов — 0,9%
Третья Сила — 0,8%
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили поздравил общественность с тем, что «Грузинская мечта побеждает на восьмых подряд выборах».
«Для нас большая честь сегодня победить в восьмой раз. Еще раз поздравляю каждого члена Грузинской мечты с этой великой победой. Поздравляю Каху Каладзе, поздравляю всех мэров с достойной победой, Поздравляю нашу партию, нашу страну и наш народ, дорогие друзья», — заявил Гарибашвили.
В то же время, председатель Единого национального движения Ника Мелия сообщил, что партия власти проиграла оппозиции, а на выборах мэра Тбилиси будет второй тур.
«Мы сегодня свободно можем сказать, что Грузинская мечта вчистую проиграла в столице. Проиграла в политическом центре — столице Тбилиси и сакребуло будет укомплектовано оппозиционными партиями. Мы видели результаты и в голосовании по кандидатуре мэра, здесь, конечно, состоится второй тур, на котором единый оппозиционный фронт обязательно будет в коалиции, как и в сакребуло, на уровне самоуправления в тбилисском муниципалитете», — заявил Мелия.
Напомним, прибывшего в Грузию Михаила Саакашвили задержали местные силовики.
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