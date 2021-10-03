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Министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил о планах правительства через два года построить два новых аэропорта на Донбассе.

В эфире телеканала Дом Кубраков напомнил, что до 2014 года на Донбассе работали три аэропорта — в Луганске, Донецке и Мариуполе.

Один из аэропортов в Кабмине планируют построить между Мариуполем и Бердянском.

«Это примерно 30 км от Мариуполя и 20 км до Бердянска. Мы сейчас точку согласовываем с Генштабом Вооруженных сил Украины, последнее совещание у нас было на этой неделе», — заявил Кубраков.

Второй аэропорт, возможно, появится в городе Святогорск.

«Есть предложение — Святогорск. Может быть там, если будет решен вопрос с религиозными общинами. Если с местами определимся, то через два года мы их построим», — заявил министр.

Напомним, народные депутаты из фракции «Слуга народа» прибыли в Трускавец, где при участии президента Украины состоится ее выездное заседание.
ForUm

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