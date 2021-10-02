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В Украине за минувшие сутки вакцину против коронавируса получили 128 070 человек. Всего уже проведено более 12,8 млн прививок.

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

В частности, вчера одну дозу вакцины получили 71 667 человек, полностью иммунизированны - 56 403.

Так, вчера население вакцинировали:

  • 960 мобильных бригад,
  • 3 049 пунктов прививания;
  • 350 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании в Украине против COVID уже привито 7 144 470 человек.

Из которых получили одну дозу вакцины - 7 144 468, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 5 731 125 человек.

В общем количестве в Украине уже проведено 12 875 593 прививки.

Как ранее сообщал ForUm, в Министерстве здравоохранения утвердят четкий перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам от коронавирусной инфекции. В него включат работников учебных заведений, работников центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также работников местных государственных администраций.
ForUm

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