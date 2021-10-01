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Американская фармкомпания Merck утверждает, что разработала таблетки, снижающие риск тяжелого течения коронавирусной инфекции.

В исследованиях приняли участие 775 человек с COVID-19. Их поделили на две группы - участники одной получали плацебо, а другой - пероральный препарат молнупиравир дважды в день, сообщает УНИАН.

Результаты оказались настолько впечатляющими, что сторонние наблюдатели попросили прервать эксперимент заранее.

Оказалось, что из тех, кто принимал молнупиравир, госпитализированы были 7,3%, тогда как в контрольной группе этот показатель составил 14,1%.

Кроме того, умерло восемь пациентов, принимавших пустышку. В группе, принимавшей молнупиравир, смертельных случаев не зарегистрировали.

Данные медицинских исследований были опубликованы лишь пресс-релизе и еще не прошли экспертную оценку.

В отличие от большинства COVID-вакцин, которые нацелены на спайковый белок вируса SARS-CoV-2, молнупиравир воздействует на фермент, который используется вирусом для создания своих копий.

Предполагается, что эффект от молнупиравира будет заметен, только если начать прием препарата на раннем этапе заболевания - сразу после появления симптомов.

 
ForUm

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