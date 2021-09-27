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Глава российского МИД Сергей Лавров, выступая вечером в субботу в ООН, заявил, что власти Мали обратились за помощью к «частной военной компании из России». Раньше российские власти предпочитали этот термин не употреблять, пишет ВВС.

«Они обратились к частной военной компании из России в связи с тем, что, как я понимаю, Франция хочет существенно сократить свой воинский контингент, который там находился и должен был, как все понимали, бороться с террористами», - заявил министр.

Он добавил, что частная российская военная компания действует в Мали «на законной основе», а российские власти не имеют к этому никакого отношения. Уточнять, о какой именно ЧВК идет речь, он не стал.

Сообщения о том, что военное правительство Мали собирается нанять бойцов «ЧВК Вагнера», появились в середине сентября.

15 сентября министр обороны Франции Флоренс Парли предостерегла власти Мали от заключения сделки с российской «ЧВК Вагнера».

По ее словам, нанимая «вагнеровцев», власти осложнят французские антитеррористические операции в Мали.

О том, что люди «группы Вагнера» находятся в Мали, агентство Франс пресс впервые сообщило в конце 2019 года, когда небольшая группа бойцов была замечена в столице страны Бамако сразу после того, как бывший президент Ибрагим Бубакар Кейта подписал соглашение о военном сотрудничестве с Россией.

В последние годы присутствие российских военизированных формирований стало более заметным в Африке, особенно в охваченной войной Центральноафриканской Республике (ЦАР).

Работа ЧВК в России законодательно не урегулирована, а деятельность их бойцов формально подпадает под статью уголовного кодекса «Наемничество».

Из-за этого российские власти ранее старались не употреблять термин «частная военная компания» применительно к российским бойцам, даже когда подчеркивали, что не имеют отношения к деятельности наемников.
ForUm

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