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Оперативники ГБР проверяют причастность должностных лиц Фонда государственного имущества Украины к незаконной приватизации объекта критической инфраструктуры страны на Черкасщине. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Пакет акций государственного предприятия запланировано продать на аукционе по значительно более низкой цене, чем его рыночная стоимость – примерно 6 млрд гривен.

Из-за такой приватизации государство также ежегодно недополучало бы по меньшей мере 180 млн гривен гарантированной прибыли.

Чиновники ФГИУ, несмотря на предостережения от правоохранительных и государственных органов власти, продолжали подготовку к приватизации стратегического предприятия.

Во время проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудники ГБР изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность представителей Фонда.

Досудебное расследование продолжается.
ForUm

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