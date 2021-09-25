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Патриарх Варфоломей не имеет права представлять себя лидером мирового Православия.

Священный Синод Русской Православной Церкви признал визит Константинопольского Патриарха Варфоломея в Киев грубым нарушением канонов и осудил его продолжающиеся антиканонические деяния, сообщает patriarchia.ru.

Синод подчеркнул, что поддержав церковный раскол на Украине, Патриарх Варфоломей утратил доверие миллионов верующих и «в условиях, когда большинство православных верующих мира не состоит с ним в церковном общении, он более не имеет права выступать от имени всего мирового Православия и представлять себя его лидером».

В РПЦ отметили, что Московский Патриархат остается верным нормам канонического права и общепризнанным принципам межправославного сотрудничества, а также готов к всеправославному обсуждению сложившейся в мировом Православии ситуации.

«Ответственность за подрыв единства Православной Церкви лежит всецело на Патриархе Варфоломее вследствие его антиканонических действий», - подчеркнули в Церкви.

Как сообщалось ранее, Священный Синод Русской Православной Церкви осудил визит Константинопольского патриарха Варфоломея в Украину и назвал его грубым нарушением канонов.

 

 
ForUm

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