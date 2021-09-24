Вчера вечером в Международный аэропорт «Борисполь» прибыл самолет, которым были эвакуированы из Афганистана 30 украинских граждан, 9 лиц, имеющих вид на жительство в Украине, 18 граждан Ватикана, двое граждан Канады, а также члены их семей, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«В очередной раз мы выполнили задачу президента по возврату своих граждан в нашу родную страну. Это была еще одна непростая операция, каждая из которых уникальна», - отметил заместитель руководителя Офиса Главы государства Роман Машовец.

Он отметил слаженную межведомственную работу соответствующих силовых структур, в частности ГУР Минобороны, Министерства иностранных дел, по координации со стороны Офиса Президента.

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что Украина не оставляет в беде своих граждан, где бы они ни находились.

По ее словам, списки людей, которых эвакуируют, формирует МИД Украины по запросам.

«И это не только граждане Украины. На этом борту прилетели люди, возврат которых запросил Ватикан, Канада. Украина оказывает помощь нашим партнерам в возвращении их граждан из Афганистана», - сказала Маляр.

Заместитель министра обороны подчеркнула, что наше государство по возможности будет продолжать помогать своим гражданам и людям из других стран, которые оказались в сложной ситуации.

Напомним, 23 сентября в аэропорту «Борисполь» приземлился самолет с эвакуированными из Афганистана.