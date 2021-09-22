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Успенский собор в Будапеште никогда не принадлежал Константинопольскому патриархату, а заявления патриарха Варфоломея о «захвате» общины Русской Православной Церковью являются посягательством на чужую собственность.

Фото: bookinbudapest.com

Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев), сообщает patriarchia.ru.

«Собор был построен в конце XVIII века общиной, состоявшей преимущественно из греков и влахов. Богослужения в нем совершались на греческом языке. Но входил он не в юрисдикцию Константинопольского Патриархата, который был запрещен на территории Австро-Венгерской империи, а в юрисдикцию независимой Карловацкой митрополии, впоследствии вошедшей в состав объединенной Сербской Церкви…С 1945 года представители прихода неоднократно обращались к Патриарху Московскому и всея Руси Алексию I с просьбой принять приход в юрисдикцию Московского Патриархата. В 1949 году было создано Венгерское благочиние Русской Православной Церкви, а в 1950 году Успенский собор и еще несколько приходов, где богослужение совершалось по-венгерски, вошло в состав Московского Патриархата. Таким образом, произошла смена церковной юрисдикции, но община осталась той же самой. Причем переписка по поводу принятия этих приходов в лоно Русской Церкви велась не с Константинопольским Патриархатом, к которому они никакого отношения никогда не имели, а с Сербской Церковью», - объяснил митрополит Иларион.

Глава ОВЦС добавил, что Константинопольский патриархат уже пытался захватить собор в столице Венгрии, но проиграл во всех судебных инстанциях.

«В начале 2000-х годов Константинополь предъявил претензии на Успенский собор и подал иск в суд. Все три судебные инстанции пришлись на то время, когда я управлял Венгерской епархией. И все три инстанции мы выиграли - сначала городской суд Будапешта, потом Апелляционный суд и наконец Верховный суд», - сказал митрополит Иларион.

Владыка напомнил, Константинопольский Патриарх может заявлять какие угодно претензии, но только в судебном порядке уже трижды и окончательно доказано, что эти претензии не имеют никаких оснований. «Высказывая во всеуслышание такие идеи, он (патриарх Варфоломей - ред.) посягает на чужую собственность, правообладатель которой определен судом. Кроме того, тем самым он ставит под сомнение правомочность решений венгерских судебных инстанций», - заявил митрополит Иларион.

 

 
ForUm

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