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В Украине нашли в мясе индейки, котоезавезли 10 сентября из Польши, обнаружил сальмонеллу, сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы Харьковской области.

В Европейской системе быстрого реагирования в отношении пищевых продуктах (RASFF) сообщается, что в Украину ввезли четыре тонны индюшиных крылышек, зараженных сальмонеллой. Производителем продукта является компания Indyk-Śląsk, которая расположена в селе Вешова на юге Польши.

В Украине индюшиные крылышки получила компания «Селмит» из Запорожья. При этом часть товара находится на складе «Фрост 4» в Днепре. Мясо уже начали изымать из продажи.

 

 
ForUm

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