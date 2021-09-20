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Следствие рассматривает две версии взрыва автомобиля, который произошел в Днипре 15 сентября и привел к гибели двух человек - сотрудницы регионального управления ГосЧС Дарьи Гречищевой и парамедика Алексея Кавлака. Об этом на брифинге сказал заместитель руководителя областной прокуратуры Александр Савенко, пишет Радио Свобода.

По его словам, первая версия - преступление могло быть связано с профессиональной деятельностью погибших, которые «имели активную гражданскую позицию», в частности были волонтерами и бывали в зоне боевых действий на Донбассе.

Вторая версия - взрыв связан с «неприязненными отношениями определенного круга лиц с этими людьми». Что это за лица, Савенко не уточнил, ссылаясь на тайну следствия.

Он сообщил, что сила взрыва отвечала силе взрыва 1-2 килограммов тротила. Где именно была взрывчатка, сейчас выясняют.

Представитель прокуратуры также рассказал, что юридическая квалификация преступления - «теракт» - связана с тем, что взрыв произошел в общественном месте, почти в центре Днипра.

Утром 15 сентября в Днипре, на проспекте Богдана Хмельницкого, произошел взрыв авто. Погибли два человека - член общественной организации «Украинский легион», парамедик Алексей Кавлак и пресс-секретарь ГУ ГосЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

Дело предварительно квалифицировали как теракт, его расследует СБУ.

 
ForUm

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