По результатам судебно-психиатрической экспертизы 20-летнего Нестора Литвинчука, подозреваемого в жестоком убийстве 19-летней львовской студентки Дарьи Косенок, признали душевнобольным. Родители девушки не доверяют установленному диагнозу - считают, что таким образом убийца их дочери пытается избежать наказания.

ZAXID.NET пообщался с родителями погибшей девушки и мамой подозреваемого парня и выяснил новые подробности резонансного дела.

Дарья Косенок из Каменского Днепропетровской области и Нестор Литвинчук из Житомира начали встречаться осенью 2019 года. Тогда обоим было по 18 лет. Познакомились через соцсети, впервые встретились во Львове, где Дарья училась на филологическом факультете ЛНУ имени Ивана Франко по специальности «Персидский язык». Несмотря на юный возраст, отношения между молодыми людьми были серьезными, и об этом знали их родители.

Нестор вместе с Дашей приезжал к родителям девушки в Каменское (родители разведены и проживают отдельно). На маму девушки парень произвел положительное впечатление.

«Видела его один раз, когда он приезжал на автомобиле за дочкой. Невысокого роста, худенький, вел себя корректно, был спокоен и вежлив. Я доверяла своей дочери, а у них были серьезные отношения», - рассказывает мама Даши Анна Косенок.

Зато отец девушки Андрей Косенок говорит, что парень ему сразу не понравился. Настораживало отца, что тот нигде официально не работал (и не учился), но позволял себе жить на широкую ногу и слишком разбрасывался деньгами. Нестор по несколько месяцев жил в разных городах (Киеве, Одессе, Львове), где снимал недешевое жилье, арендовал автомобили. Отец даже предполагал, что парень его дочери торгует наркотиками.

«Даша рассказывала, что он занимался биткоинамы, проводил курсы - учил людей, как зарабатывать на криптовалюте. У меня это вызвало сомнения. Он постоянно менял места жительства, тратил большие деньги на жилье - по 15 тыс. грн в месяц. Он не прислушивался, когда Даша ему говорила уменьшить расходы и откладывать деньги, чтобы устроить будущее, а жил в свое удовольствие», - рассказывает Косенок.

Молодые люди встречались около года. Когда Нестор начал проявлять неожиданную агрессию и слишком контролировать Дашу - она ​​решила разорвать с ним отношения. Парень ее не отпускал.

«Они фактически разошлись осенью прошлого года. Но он продолжал ее преследовать, угрожал, что совершит самоубийство, покончит с собой, - рассказывает Анна Косенок. - Даша была очень сострадательная и добра, ее это беспокоило. Она говорила: мама, если с ним что-то случится, я себе этого никогда не прощу. Он на этом сыграл, выманил ее шантажом. Она хотела с ним расстаться по-человечески - поговорить [перед разрывом]. Он это понимал и сделал так, чтобы она не досталась никому».

29 марта этого года Литвинчук снял квартиру на ул. Лычаковской, 36 во Львове, куда пригласил девушку. На следующий день ее нашли убитой - с девятью ножевыми ранениями в грудь, в частности, в сердце и легкие. Подозреваемого Нестора Литвинчука полицейские оперативно задержали в Сходнице, куда он успел убежать и скрывался в одном из хостелов. Во время задержания он признался в содеянном.

Суд избрал Литвинчуку меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. В рамках следствия задержанному провели стационарную судебно-медицинскую экспертизу во Львовской психиатрической больнице и обнаружили у него психическое заболевание.

«В настоящее время страдает временным болезненным расстройством психической деятельности в форме полиморфного психотического расстройства, не может осознавать значение своих действий и руководить ими», - говорится в заключении экспертов-психиатров.

Вместе с тем эксперты не ответили на вопрос, был Литвинчук душевнобольным на момент совершения убийства или его психика была нарушена уже после этого. Это важно, чтобы понять обстоятельства преступления. По словам психиатров, это возможно установить при дополнительной судебно-психиатрической экспертизе только после его лечения в психиатрическом заведении со строгим наблюдением.

Приняв во внимание заключение экспертов, в конце августа суд изменил Нестору Литвинчук меру пресечения - теперь он содержится не в СИЗО, а в областной психиатрической больнице. 23 сентября суд рассмотрит ходатайство прокурора о принудительном лечении парня, в рамках которого ему и проведут дополнительную экспертизу.

Родители девушки сомневаются в выводах львовских психиатров и требуют независимой судебно-психиатрической экспертизы в Днипре или в Киеве.

«Мы хлопочем о проведении независимой экспертизы, - сказала мама девушки Анна Косенок. - Каким бы ни был вывод независимой экспертизы, я его приму. Есть много вопросов к львовской экспертизе, выводы очень обтекаемые. Сейчас он болен, а ответить, был ли он болен тогда [когда совершил преступление], они не могут. Раз не могут, пусть еще раз проводят экспертизу».

«Он имел водительские права, был программистом, адекватным человеком. Я уверена, что он может симулировать психическую болезнь», - считает Анна Косенок.

Нестору Литвинчуку грозит 15 лет тюрьмы за умышленное убийство девушки. Если будет окончательно установлено, что он совершил преступление в состоянии невменяемости, его освободят от уголовной ответственности и продолжат принудительное лечение.