Во Львове полицейские устанавливают обстоятельства убийства студентки из Днепропетровщины.
По данным полиции, погибшая находилась в розыске как без вести пропавшая.
30 марта в 20:30 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов на улице Лычаковской во Львове, которую владелица сдавала в аренду, было обнаружено тело неизвестной девушки с признаками насильственной смерти.
По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа Львовского районного управления полиции, а также оперативники уголовного розыска и сотрудники других служб полиции Львовщины.
На теле погибшей правоохранители обнаружили множественные раны, которые, вероятно, и стали причиной смерти.
Личность девушки установлена – ею оказалась 19-летняя жительница Днепропетровской области, студентка одного из львовских высших учебных заведений.
30 марта с заявлением о ее исчезновении в полицию обратилась мать девушки, поэтому, она находилась в розыске.
Следователи Львовского районного управления полиции открыли производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от семи до пятнадцати лет лишения свободы.
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