Во Львове полицейские устанавливают обстоятельства убийства студентки из Днепропетровщины.

По данным полиции, погибшая находилась в розыске как без вести пропавшая.

30 марта в 20:30 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов на улице Лычаковской во Львове, которую владелица сдавала в аренду, было обнаружено тело неизвестной девушки с признаками насильственной смерти.

По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа Львовского районного управления полиции, а также оперативники уголовного розыска и сотрудники других служб полиции Львовщины.

На теле погибшей правоохранители обнаружили множественные раны, которые, вероятно, и стали причиной смерти.

Личность девушки установлена ​​– ею оказалась 19-летняя жительница Днепропетровской области, студентка одного из львовских высших учебных заведений.

30 марта с заявлением о ее исчезновении в полицию обратилась мать девушки, поэтому, она находилась в розыске.

Следователи Львовского районного управления полиции открыли производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от семи до пятнадцати лет лишения свободы.