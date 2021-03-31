также в разделеПроисшествия
Ряд поездов опаздывают из-за кражи электрокабеля в Киеве 14
Боевики совершили 8 обстрелов на Донбассе и обустраивают позиции 11
В Украине – 407 смертей от COVID-19 за сутки 16
На Виннитчине пьяный водитель насмерть сбил мальчиков 6 и 7 лет 15
Вчера боевики 7 раз обстреляли украинские позиции 9
В Лондоне впервые за полгода – ни одной смерти от СOVID-19 за сутки 13
На Харьковщине умер школьник с COVID-19 и герпесвирусной инфекцией 15
Сошли с рельсов 6 вагонов поезда Киев – Запорожье 35
В Херсоне – вспышка COVID-19 в облбольнице 16
Еще одна область попала в «красную зону» 53
ООС: Боевики совершили 10 обстрелов, без потерь 9
Из-за пожара в Ивано-Франковске погиб человек 10
Две новых смерти от коронавируса зафиксировали в ВСУ 18
При пожаре в Черкасской области погибли три человека 37
Стало известно имя первого убитого под Шумами военного 52
На Донбассе из-за обстрела боевиков погибли 4 военных, еще 2 ранены 27
Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции 10
На шахте «Белозерская» в Донецкой области погиб горняк 14

Во Львове полицейские устанавливают обстоятельства убийства студентки из Днепропетровщины.

По данным полиции, погибшая находилась в розыске как без вести пропавшая.

30 марта в 20:30 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов на улице Лычаковской во Львове, которую владелица сдавала в аренду, было обнаружено тело неизвестной девушки с признаками насильственной смерти.

По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа Львовского районного управления полиции, а также оперативники уголовного розыска и сотрудники других служб полиции Львовщины.

На теле погибшей правоохранители обнаружили множественные раны, которые, вероятно, и стали причиной смерти.

Личность девушки установлена ​​– ею оказалась 19-летняя жительница Днепропетровской области, студентка одного из львовских высших учебных заведений.

30 марта с заявлением о ее исчезновении в полицию обратилась мать девушки, поэтому, она находилась в розыске.

Следователи Львовского районного управления полиции открыли производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от семи до пятнадцати лет лишения свободы.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3955 грн.
17
Теги