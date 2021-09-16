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15 сентября. Картина дня 21

Один из туристов, выживших после взрыва в Карпатах, Орест Малыш рассказал о случившемся. Об этом он написал в Facebook в четверг, 16 сентября.

«Мы были в горах с друзьями. Нас было 10 взрослых и 2 детей наших. Разожгли огонь на горе на месте, где раньше разжигали его до нас. Сварили есть и сидели грелись у огня. Детей уложили спать», - пояснил Малыш.

Сам мужчина не пострадал, так как взрыв прогремел в тот момент, когда он пошел за дровами, - примерно через полтора часа после того, как они разожгли костер.

«Что именно взорвалось, мы не знаем», - добавил он.

Малыш отметил, что погибшие - мужчины, а среди пострадавших - четыре женщины (в том числе и его жена) с ожогами и рваными ранами, а также парень с мелкими порезами. Еще трое парней и дети остались невредимы.

Позже выживший рассказал о состоянии своей жены, которую оперировали шесть часов:

«Врачи (герои!) составили руку из того деформированного материала, который до того назывался рукой. Как рука будет себя вести и приживется ли, пока неясно. На один глаз должна видеть. На второй, к сожалению, уже нет… Ближайшие двое суток должны показать, справится ли Маринка с этим всем...», - подытожил Малыш.

По предварительной информации, в горах на Раховщине взорвался снаряд времен Первой мировой войны, в результате чего двое туристов погибли, еще пятеро госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести и контузиями.
ForUm

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