Госпогранслужба проводит усиленное обустройство на участке украинско-российской границы. Работы продолжаются в пределах Сумской области.
Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.
Отмечено, что установление таких фортификационных элементов затрудняет действия противника в случае вооруженной агрессии.
Так, для обустройства в рамках взаимодействия привлечена специальная военная инженерная техника пограничного отряда и других органов охраны границы.
Кроме того, сотрудники ГПСУ активизировали работу по инвентаризации земельных участков шириной 30-50 метров вдоль линии границы, которые должны предоставляться органам пограничного ведомства для строительства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений.
В практику также внедряется комплексная модель охраны и защиты государственной границы, что базируется на сочетании инженерных элементов с техническими средствами контроля.
Напомним, сегодня на Луганщине российско-оккупационные войска обстреляли населенный пункт Счастье, в результате чего был ранен руководитель местной военно-гражданской администрации Александр Дунец.
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