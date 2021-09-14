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Бюро экономической безопасности (БЭБ) может заработать максимум через два месяца. Об этом в интервью LIGA.net сказал директор БЭБ Вадим Мельник.

По его словам, новый орган пока не может начать свою полноценную работу из-за недуокомплектации штата.

«Мы получили ряд государственных регистраций, поэтому юридически БЭБ уже существует, однако не может начать свою деятельность, поскольку для этого штат аппарата органа должно быть укомплектовано как минимум на 30%», – сказал Мельник.

Он отметил, что планирует как можно быстрее набрать в каждое звено минимально необходимое количество работников.

«Думаю, это реально сделать за месяц-два максимум. Что нас несколько замедляет – бюрократические процедуры на всех этапах создания БЭБ и процесс создания совета общественного контроля при БЭБ. Это важно, потому что она делегирует людей в конкурсную комиссию на базе Бюро. Создание совета зависит от Кабинета министров», – подчеркнул глава БЭБ.

По его словам, в составе БЭБ пока работает только он один и его два внештатных советника – Карпинская Елена Сергеевна и Костенко Владимир Николаевич.

Напомним, 22 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О Бюро экономической безопасности Украины» № 1150-ІХ, который Верховная Рада приняла 28 января.

12 мая Кабинет министров принял постановление о создании Бюро экономической безопасности. 

20 августа Кабинет Министров назначил на должность директора Бюро экономической безопасности Вадима Мельника, который возглавлял Государственную фискальную службу.
ForUm

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