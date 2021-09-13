Каждый священник несет ответственность за развитие народа и будущее страны.

Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, сообщает patriarchia.ru.

«Наша эпоха требует от нас больших усилий, направленных на то, чтобы Отечество наше поступательно развивалось, чтобы Церковь Православная укреплялась, чтобы народ открывал для себя сокровищницу Православия - даже те, кто нейтрально, безразлично, а то и враждебно относится к Церкви. А для этого нужно трудиться - не только священникам на приходах, не только владыкам, хотя, конечно, в первую очередь им, но и государственным мужам, представителям интеллигенции, научного сообщества», - сказал Патриарх.

Обращаясь ко священникам, он напомнил об их ответственности «за свои мысли, за свои слова, за свои поступки».

«Если каждый священник будет понимать, что и от него зависит будущее нашей страны, то, может быть, его проповедь будет несколько иной, его пастырский подход будет более открытым, душевным, смиренным. Ведь только когда мы видим перед собой подлинные задачи, мы можем форматировать под них свое поведение, свой образ мыслей, всю свою жизнь», - заключил Патриарх Кирилл.

Как сообщалось ранее, Предстоятель РПЦ принял участие в масштабных торжествах в честь 800-летия князя Александра Невского в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге.