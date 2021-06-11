Государственная фискальная служба Украины продолжает досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного уклонения должностных лиц АО НАК «Нафтогаз Украины» от уплаты НДС на сумму 2,7 млрд грн. Сейчас проводятся обыски в помещениях компании, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГФС.

«Начиная с октября 2015 по настоящее время, должностные лица АО НАК «Нафтогаз Украины» не завершили процедуру таможенного оформления газа, приобретенного у ОАО «Газпром» (Российская Федерация), в результате чего в государственный бюджет не поступило 2,7 млрд грн НДС», - говорится в сообщении.

Предприятия-производители тепловой энергии фактически потребляют газ, находящийся в газотранспортной системе Украины, однако АО НАК «Нафтогаз Украины» не оформляет документы по поставкам газа и не подписывает соответствующие акты приема-передачи, мотивируя это тем, что газ фактически не поставляется, а предоставляется услуга балансировки газа в ГТС, в результате чего операции по поставке газа документально не оформляются.

Вместе с тем за период расследования сотрудники Государственной фискальной службы собрали достаточно доказательств, которые могут говорить о факте уклонения от уплаты налогов. Получены доказательства, что должностные лица НАК Нафтогаз Украины не подавали в Энергетическую таможню ГФС полный пакет документов, на основании которого Таможенный орган Украины мог бы провести таможенную очистку природного газа.

При этом в ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка действиям как должностных лиц АО НАК «Нафтогаз Украины» так и Энергетической таможни ГФС.

Окончательная сумма нанесенного государству ущерба будет установлена ​​в ходе судебно-экономической экспертизы.

Следствие продолжается.