В аварии под Киевом погиб 45-летний многодетный отец. По данным СМИ, у мужчины осталось 12 детей, сообщает Апостроф.

Медики на месте пытались реанимировать пострадавшего израильтянина, но от полученных травм он погиб. Оба водителя на момент ДТП были трезвыми, информируют журналисты со ссылкой на подтверждение полиции.

Авария с участием микроавтобуса с паломниками произошла утром, 9 сентября, на трассе Киев-Одесса. Иностранцы направлялись из Умани в аэропорт «Борисполь».

Как установили правоохранители, водителя Mercedes Sprinter ослепило встречное авто, из-за чего водитель совершил опасный маневр и столкнулся с другим автобусом. От удара транспорт паломников выбросило на другую сторону дороги – в поле.