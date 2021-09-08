Значительное ухудшение ситуации в Украине с заболеваемостью коронавирусом COVID-19 ожидается на конец октября – начало ноября.

Об этом сообщил в комментарии журналистам председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция «Слуга народа»), сообщает УНИАН.

«По прогнозам европейских ученых, по прогнозам украинских ученых значительное ухудшение ситуации может наступить конец октября – начало ноября», – отметил он.

Нардеп добавил, что на сегодня ситуация ухудшается в Украине, но «это еще не «оранжевая» и не «красная» зона, поэтому сейчас говорить о третьей волне заболеваемости еще рано».

Радуцкий подчеркнул, что на сегодня правительство, страна подготовлены к третьей волне эпидемии COVID-19.

Нардеп сказал, что если речь пойдет о заболевании 70 тысяч человек в сутки, то медицинская система Украины будет выдерживать, но не справится с нагрузкой, когда речь пойдет о 80 или 100 тысяч больных.

Напомним, в марте прошлого года началась пандемия коронавируса, и в ряде государств, в частности и в Украине, ввели карантин. В нашей стране уже было несколько волн заболеваемости. Когда больных становилось очень много – власти вводили жесткий карантин (локдаун).

Сейчас карантин в Украине адаптивный – страну поделили на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны. Самые слабые ограничительные меры в «зеленой» зоне, а наиболее строгие – в «красной». Пока все украинское государство «зеленое».

Как ранее сообщал ForUm, Министерство здравоохранения подало в Кабинет министров ходатайство с просьбой перевести Украину с зеленого на желтый уровень эпидемической безопасности и усилить карантинные ограничения.