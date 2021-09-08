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Одни и те же внешние силы нападками на канонические Церкви хотят ослабить Православное единство.

Фото: unn.com.ua

Об этом сказал заместитель главы Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Николай Балашов в комментарии РИА Новости.

Священник считает, антицерковные беспорядки в Черногории организовали те же внешние силы, которые провоцируют захваты храмов Украинской Православной Церкви сторонниками ПЦУ.

Он отметил, что события в Черногории похожи на события в Украине, так как возникли на националистической почве, и цель этих атак на канонические Церкви – ослабление Православного единства в разных частях мира. 

В связи с этим отец Николай считает важной взаимную поддержку верующих из разных стран. 

«Очень важна для нас взаимная поддержка верующих канонических Православных Церквей, их солидарность в противостоянии политизированным расколам, возникающим, как правило, на националистической почве», – сказал замглавы ОВЦС МП.
ForUm

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