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Народный депутат от «Слуги народа» Олег Дунда заявил о том, что на октябрь планируется отставка всего правительства с премьером Денисом Шмыгаль, впрочем некоторых министров оставят на своих местах.

Об этом он сказал в эфире UA: Перший.

«Я думаю, что у нас будет где-то в начале октября новый Кабмин. Некоторые министры останутся, но большая часть - будут уже новые министры в соответствии с новыми задачами и новыми целями», - сказал Дунда.

По его словам, премьера также заменят.

«Шмыгаль у нас занимался вопросы развития экономики Украины при коронакризисе, это была сверхглавная задача. На сегодня у нас есть уже немножко другая задача, это - выход из коронакризиса. Там уже другие инструменты, другие видения. Во-вторых, - это вопрос безопасности, который стал в повестке дня важным», - пояснил нардеп.

Дунда назвал свои слова «впечатлением от хода событий».

Напомним, ранее нардеп от «Слуги народа» Юрий Камельчук заявил, что к вице-премьер-министру - министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегу Урускому, министру обороны Андрею Тарану и министру социальной политики Марине Лазебной есть претензии у фракции «Слуга народа».

 
ForUm

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