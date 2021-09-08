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Председатель Бюро экономической безопасности Вадим Мельник считает, что работа учреждения может не начаться 25 сентября, о чем он анонсировал ранее.

Об этом он заявил в интервью Суспільному.

На вопрос журналистки, состоится 25 сентября запуск БЭБ и ликвидация налоговой милиции, Мельник ответил отризательно.

«Мы не успеваем. Так, определенные процессы были затянуты: не по вине Кабмина, не по вине народных депутатов. Так случилось, что оно немного затянулось. Шесть месяцев, которые были даны на ликвидацию ГФС, я в этом участвовал, и эти 6 месяцев которые были даны для начала работы БЄБ ... Они по разным объективным причинам затянулись», - отметил чиновник.

Одной из возможных причин Мельник называет «летние периоды отпусков», одновременно он добавил, что процесс очень сложный, поскольку впервые в истории ликвидируется орган ГФС «под ноль».

«Это не так то и просто, как оказалось. И мы видим, что сейчас также проведение аудита ГФС продлено еще на определенный срок. Просто физически не успевают, работают ежедневно. Аудит проводится, но не успевают», - рассказал председатель БЭБ.

Напомним, 22 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О Бюро экономической безопасности Украины» № 1150-ІХ, который Верховная Рада приняла 28 января.

12 мая Кабинет министров принял постановление о создании Бюро экономической безопасности. 

20 августа Кабинет Министров назначил на должность директора Бюро экономической безопасности Вадима Мельника, который возглавлял Государственную фискальную службу.
ForUm

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