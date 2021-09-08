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В Киеве за минувшие сутки обнаружили 348 больных коронавирусом, Умерли два человека. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«348 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли два человека. Всего в столице за период пандемии зафиксировано 5293 летальных случая. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 226 347», - сообщил Кличко.

Заболели 174 женщины в возрасте от 19 до 84 лет, 142 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет. А также 14 девочек от 4 месяцев до 16 лет и 18 мальчиков от одного месяца до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 78 больных коронавирусом. А также 18 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 226 человек. В общем коронавирус преодолели 217 451 житель столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе - 63, в Дарницком - 57 и в Соломенском районе - 55 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, за сутки 7 сентября в Украине зафиксировано 2772 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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