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Министр юстиции Денис Малюська пока не собирается уходить в отставку. Об этом министр рассказал в эфире 24 канала.

Он узнавал о своей «отставке» из медиа и различных телеграм-каналов. «Иногда скидывали коллеги (информацию о вероятной отставке. – Ред.). Я даже стараюсь не читать. Там такой шлак», – отметил министр.

Он заверил, что у него относительно собственной отставки всегда есть принципиальный и одинаковый подход. Он готов уйти в любой момент, за кресло не держится.

Я всегда говорил, что есть 3 человека, одного слова которых достаточно, чтобы я писал заявление и бежал, освобождая свое кресло: президент, премьер-министр и жена, – заявил Малюська.

Если будет просьба от этих людей, министр поблагодарит за возможность поработать в интересах государства и уйдет.

«Сейчас такого месседжа не было. Как только будет, сразу напишу в Фейсбуке, медиа. Напишу заявление и перейду заниматься другими делами. Сейчас нет, поэтому работаем неплохо, пока мне нравится», – подытожил министр.

Напомним, ранее нардеп от «Слуги народа» Юрий Камельчук заявил, что к вице-премьер-министру - министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегу Урускому, министру обороны Андрею Тарану и министру социальной политики Марине Лазебной есть претензии у фракции «Слуга народа».
ForUm

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