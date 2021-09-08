Телеведущий Дмитрий Гордон вслед за Алексеем Арестовичем предложил переименовать Украину в «Россию-1». Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».

«Хорошая идея, на самом деле, потроллить Россию. Но я бы пошел дальше. Я бы назвал Украину «Россия-1». Чтобы та Россия была «Россией-2». Вот это был бы троллинг высшего порядка. При чем не телевизионный канал, а страна. Шутка», - сказал Гордон.

Напомним, советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович предложил переименовать Украину, дав ей двойное название Русь-Украина.