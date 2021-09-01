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Советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович предлагает переименовать Украину, дав ей двойное название.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Роману Цимбалюку.

«Что бы я сделал? Я бы сменил название государства. Назвал бы нас Русь-Украина, двойное название», - говорит он. 

На уточняющий вопрос, когда будет соответствующий президентский указ, Арестович ответил: «Мы работаем над этим».

«Наша задача - стать Русью-Украиной. И заметь, это название прозвучало за крайние три недели в Киеве пять раз в речи президента, официально. Вот если мы это сделаем - об остальном можно не сильно беспокоиться», - считает он.

Арестович также заявил, что у России необходимо забрать бренд «русские», поскольку, по его мнению, именно Украина является Русью, а Россия  лишь с «натяжкой» может претендовать на это наследие. Он также потребовал, чтобы войну на Донбассе называли «русско-российской» войной. Так, по его мнению, Киев сможет «потроллить» Москву.
ForUm

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