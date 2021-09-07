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Народный депутат Ярослав Рущишин вошел в депутатскую группу «Справедливость», которую образовали депутаты из партии «Голос» после раскола в политической силе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат из группы Ольга Стефанишина,

По ее словам, теперь «Справедливость» состоит из 11 депутатов, а это - большинство фракции «Голоса» в парламенте.

Руководством объединения избрали Александру Устинову и Юлию Клименко. 

Напомним, 16 июня 10 народных депутатов из парламентской фракции «Голос» объявили о создании в Верховной Раде отдельного объединения «Справедливость»
ForUm

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