Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что советует странам мира не спешить признавать власть талибов в Афганистане, сообщают во вторник европейские СМИ.

«Не нужно торопиться. Это наш совет всему миру. Мы должны действовать совместно с международным сообществом», - приводит Интерфакс слова Чавушоглу.

Министр добавил, что новое правительство Афганистана должно быть инклюзивным, и женщины, а также представители этнических меньшинств должны будут получить в нем министерские посты.

Также Турция ведет переговоры с движением «Талибан» по вопросам возобновления работы аэропорта в Кабуле, где до сих пор находятся турецкие дипломаты. По словам Чавушоглу, Турция продолжает контакты и с Катаром, и с США по вопросам условий, при которых открытие аэропорта будет возможно.

В понедельник, 6 сентября, представители «Талибана» заявили о взятии контроля над всей страной после захвата долины Панджшер, в которой находился Фронт национального сопротивления, противостоящий талибам. Представители Фронта сопротивления утверждают, что все еще находятся в этой долине.

Катар и Турция в последние дни тесно сотрудничали с «Талибаном» с целью как можно скорее возобновить работу аэропорта в Кабуле. Ранее сообщалось, что в воскресенье, 5 сентября, аэропорт Кабула частично возобновил работу, осуществляя внутренние рейсы.