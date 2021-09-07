также в разделеМир
Первая страна мира сделала биткоин законным платежным средством.
Еврокомиссия хочет финансово наказать Польшу за судебную реформу 10
В 12 крупных странах Европы зафиксирована вспышка COVID-19 10
В Индии обнаружили вспышку смертельного вируса Nipah 23
В РФ осудили женщину, поддержавшую деньгами мать заключенного активиста 23
Талибы заявляют о взятии Панджшера 29
Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа 17
Чехия может отменить требование носить маски 9
Умер Жан-Поль Бельмондо 40
Германия призвала РФ прекратить кибератаки на немецких политиков 11
В США до 20 сентября могут утвердить третью дозу COVID-вакцины 13
ЕС призвал Минск немедленно освободить осужденных соратников Тихановской 17
BBC: Прокремлевские тролли атаковали десятки западных изданий 23
Швеция не поддержала создание сил быстрого реагирования ЕС 12
В Беларуси двух соратников Тихановской приговорили к 11 и 10 годам колонии 76
В Турции ввели обязательные ПЦР-тесты для невакцинированных 25
В Израиле впервые разделили сиамских близнецов 19
Афганские повстанцы убили одного из лидеров «Талибана» 66

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что советует странам мира не спешить признавать власть талибов в Афганистане, сообщают во вторник европейские СМИ.

«Не нужно торопиться. Это наш совет всему миру. Мы должны действовать совместно с международным сообществом», - приводит Интерфакс слова Чавушоглу.

Министр добавил, что новое правительство Афганистана должно быть инклюзивным, и женщины, а также представители этнических меньшинств должны будут получить в нем министерские посты.

Также Турция ведет переговоры с движением «Талибан» по вопросам возобновления работы аэропорта в Кабуле, где до сих пор находятся турецкие дипломаты. По словам Чавушоглу, Турция продолжает контакты и с Катаром, и с США по вопросам условий, при которых открытие аэропорта будет возможно.

В понедельник, 6 сентября, представители «Талибана» заявили о взятии контроля над всей страной после захвата долины Панджшер, в которой находился Фронт национального сопротивления, противостоящий талибам. Представители Фронта сопротивления утверждают, что все еще находятся в этой долине.

Катар и Турция в последние дни тесно сотрудничали с «Талибаном» с целью как можно скорее возобновить работу аэропорта в Кабуле. Ранее сообщалось, что в воскресенье, 5 сентября, аэропорт Кабула частично возобновил работу, осуществляя внутренние рейсы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
8293 грн.
14
Теги