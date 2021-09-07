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Ситуация, которую создал в Украине Константинопольский патриарх Варфоломей – позорная и абсурдная.

Фото: mitropoliakuban.ru

Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир», сообщает сайт mospat.ru.

Митрополит Иларион напомнил, что в августе глава Фанара посетил Украину, где встречался с руководством страны, с главой ПЦУ и представителями УГКЦ, но при этом проигнорировал позицию епископата, клириков и мирян Украинской Православной Церкви, объединяющей большинство верующих Украины, а также «не заметил» многотысячные акции протеста против его приезда.

Комментируя этот визит глава ОВЦС МП процитировал слова Священного Писания: «Кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инуде, тот вор и разбойник; а входящий дверью есть пастырь овцам» (Ин. 10. 1-2).

Владыка подчеркнул, что «патриарх Варфоломей приехал в страну, где большинство православных верующих не признают его своим пастырем. Он в буквальном смысле должен был через черный ход заходить в Верховную Раду, потому что там собрались верующие, которые протестовали против его визита».

Он отметил, что этот визит был совершен по приглашению государственной власти и по приглашению раскольников, «но большинство православных верующих не только проигнорировали этот визит, но и очень явным образом показали, что патриарх Вафоломей для них – не пастырь».

По мнению митрополита Илариона, даровав украинским раскольникам Томос, «патриарх Варфоломей в 2018 году совершил ошибку, в которой никак не хочет раскаяться».

«Теперь патриарх Варфоломей, пытаясь выдать желаемое за действительное, приезжает к группе раскольников и говорит: вот здесь настоящая Церковь, а там – просто какие-то титулярные архиереи. Церковь, в которой более 12 тысяч приходов, более 250 монастырей, более ста архиереев и миллионы верующих, просто игнорируется Патриархом Варфоломеем, который делает вид, что ее не существует. Это абсурдная и позорная ситуация, и в ней виновен один-единственный человек – патриарх Константинопольский Варфоломей», – продолжил владыка.

Напомнив евангельское выражение «по плодам их познаете их» (Мф. 7, 16), митрополит Волоколамский Иларион подчеркнул: «Этот позорный визит патриарха Варфоломея в Украину стал демонстрацией для всего мира плодов тех деяний, которые он совершил».
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