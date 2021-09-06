Сегодня, 6 сентября, во время презентации приоритетных направлений и проектов Министерства внутренних дел Украины глава ведомства представил новосформированную команду. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Монастырский рассказал, что первым заместителем министра внутренних дел стал Евгений Енин.

«Евгений Енин - опытный политик, который будет координировать деятельность целого ряда структур МВД, включая Национальную полицию», - сообщил министр.

Заместитель министра Богдан Драпятый будет отвечать за связи с Верховной Радой и деятельность сервисных центров МВД.

Заместитель главы МВД Мэри Акопян будет координировать и сопровождать международную деятельность Министерства внутренних дел.

Заместитель главы МВД Александр Гогилашвили продолжит работу по формированию государственной политики по противодействию наркомании и наркопреступности.

Заместитель министра Игорь Бондаренко будет отвечать за цифровую трансформацию и цифровизацию сервисов системы МВД.

Сергей Гончаров продолжит работу в должности заместителя министра в направлении реализации международных проектов, которые заложены в деятельности МВД и предусматривают многолетнюю реализацию (контракт с Airbus Heliсopters по поставкам французских вертолетов для Единой системы авиационной безопасности и защиты МВД, контракт с OСЕА по изготовлению и поставки для потребностей системы пограничной безопасности 20 пограничных патрульных катеров и т.п.).

Заместитель министра Екатерина Павличенко продолжит работу в направлении соблюдения прав человека, противодействия гендерному насилию и гендерного равенства.

Напомним, Денис Монастырский был назначен министром внутренних дел 16 июля.