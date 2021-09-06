также в разделеОбщество
6 сентября. Картина дня
В садовом кооперативе под Львовом организовали подпольное кладбище 10
В учителей в Полтаве стреляла бывшая ученица школы 14
На Харьковщине полицейский приторговывал «травкой» 8
Глава МВД против легализации огнестрельного оружия 9
Суд в Крыму отправил Джелялова под стражу 12
Синоптик обещает Украине «роскошную погоду» на всю неделю 10
ВАКС поручил доставить в суд силой замглавы ОАСК 29
Озвучены возможные даты вынесения приговора по делу МН17 11
Синоптики предупредили украинцев о заморозках 18
Горсовет Кривого Рога прокомментировал проверки «зондер-команди» 12
В Польше заробитчане провели акцию протеста из-за смерти украинца после задержания полицией 14
Исчез предмет рассмотрения: Программу «Большая деолигархизация» закрывают 22
Минобразования опровергло введение дистанционного обучения по всей Украине 28
«Иногда лучше жевать, чем говорить»: Разумков отверг идею Арестовича переименовать Украину 27
РФ отказала в допросе Гиркина и Дубинского по делу МН17 49
Ляшко: Украина может со следующей недели перейти в желтую зону карантина 842
Умер немецкий дипломат, участвовавший в переговорах Украины и РФ по Донбассу 28

Сегодня, 6 сентября, во время презентации приоритетных направлений и проектов Министерства внутренних дел Украины глава ведомства представил новосформированную команду. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Монастырский рассказал, что первым заместителем министра внутренних дел стал Евгений Енин.

«Евгений Енин - опытный политик, который будет координировать деятельность целого ряда структур МВД, включая Национальную полицию», - сообщил министр.

Заместитель министра Богдан Драпятый будет отвечать за связи с Верховной Радой и деятельность сервисных центров МВД.

Заместитель главы МВД Мэри Акопян будет координировать и сопровождать международную деятельность Министерства внутренних дел.

Заместитель главы МВД Александр Гогилашвили продолжит работу по формированию государственной политики по противодействию наркомании и наркопреступности.

Заместитель министра Игорь Бондаренко будет отвечать за цифровую трансформацию и цифровизацию сервисов системы МВД.

Сергей Гончаров продолжит работу в должности заместителя министра в направлении реализации международных проектов, которые заложены в деятельности МВД и предусматривают многолетнюю реализацию (контракт с Airbus Heliсopters по поставкам французских вертолетов для Единой системы авиационной безопасности и защиты МВД, контракт с OСЕА по изготовлению и поставки для потребностей системы пограничной безопасности 20 пограничных патрульных катеров и т.п.).

Заместитель министра Екатерина Павличенко продолжит работу в направлении соблюдения прав человека, противодействия гендерному насилию и гендерного равенства.

Напомним, Денис Монастырский был назначен министром внутренних дел 16 июля.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги