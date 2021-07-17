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Президент Владимир Зеленский подписал указ №298/2021 об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны. Документ обнародовала пресс-служба главы государства в пятницу, 16 июля.

Согласно указу, новый глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский стал членом СНБО.

«Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Монастырского Дениса Анатольевича - Министра внутренних дел Украины», - говорится в документе.

Этим же указом президент вывел из состава Совбеза экс-главу МВД Арсена Авакова.

Документ вступает в силу со дня его публикации.

Напомним, накануне Монастырский был назначен министром внутренних дел.
ForUm

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