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Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков исключил возможность переименования Украины.

Об этом он сказал на брифинге перед началом новой сессии парламента, комментируя предложение советника главы Офиса президента Алексея Арестовича переименовать государство в Русь-Украина, сообщает LB.ua.

«Иногда лучше жевать, чем говорить. Украина действительно нуждается в изменениях, нуждается в реформах, но точно не нуждается в изменениях названия. Мы живем в государстве Украина. Думаю, это устраивает 99% наших граждан», - сказал он.

Разумков заявил, что хайповать на названии Украины - не государственная позиция.

«Не знаю, в каком состоянии люди дают комментарии», - добавил он.

Напомним, советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович предложил переименовать Украину, дав ей двойное название Русь-Украина.
ForUm

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