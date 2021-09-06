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В мире по состоянию на утро 6 сентября зафиксировано свыше 221,5 млн случаев заражения коронавирусом, выздоровели уже свыше 198 миллионов человек.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer, сообщает Укринформ.

Согласно этим данным, в мире зафиксировано 221 555 524 случая COVID-19, в частности 4 581 930 летальных, выздоровел 198 056 481 человек.

Лидерами по количеству случаев COVID-19 в мировой статистике являются США (40 805 259), Индия (33 027 136), Бразилия (20 890 779).

Коронавирус зафиксировали в 221 стране и территории.

Украина занимает 18-е место в общей статистике.

Напомним, за сутки 5 сентября в Украине зафиксировано 773 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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