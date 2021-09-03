также в разделеОбщество
Минздрав: Умань готова к безопасному празднованию Рош-ха-Шана 8
Украинцев предупредили о заморозках 12
В Украине 169 мостов находятся в аварийном состоянии 8
Бывшему «министру ДНР» сообщили о подозрении 11
Начальника Летной академии НАУ задержали на взятке 21
ГБР просит о помощи свидетелей ДТП со «слугой народа» 23
ВБ обещает Украине $150 млн на случай резкого обострения с COVID-19 11
СБУ нашла схрон боевиков с элементами взрывчатки для терактов 19
Украинско-американская компания запустила ракету в космос, но ее взорвали 40
Рош-ха-Шана: В Умань отправили две сотни нацгвардейцев 17
Верховный суд отклонил жалобу Бахматюка по делу НАБУ и САП 17
На Харьковщине обнаружили контрафактный сжиженный газ из России на 58 млн 13
В «Дие» заработал новый сервис для призывников и резервистов 12
Судье дали 6 лет тюрьмы за $2 тысячи взятки 32
ЕС отправит обратно произведенные в ЮАР COVID-вакцины 14
Украинский спецназ спас более 700 человек в Кабуле: разведка показала видео 40
2 сентября. Картина дня 29
Сотрудница львовского музея допустила потерю ценных книг на 8,5 млн 22

В Государственную миграционную службу с заявлением о признании беженцем обратилось 370 граждан Афганистана. Об этом сообщили в ГМС в ответ на запрос Радио Свобода.

«Сейчас в территориальные органы ГМС обратились 370 граждан Афганистана, которые прибыли эвакуационными рейсами, с заявлением о признании беженцем или лицом, требует дополнительной защиты», - говорится в сообщении.

В ГМС отметили, что согласно закону, лица, обратившиеся за защитой в Украине, имеют право на проживание у родственников, в гостинице, аренду жилого помещения или пользование жильем, предоставленным в пункте временного размещения беженцев.

Украина осуществила в общей сложности шесть авиарейсов для эвакуации людей из Афганистана, вывезя около 160 граждан Украины, а также граждан других государств. Как объясняли украинские чиновники, не все украинцы успевали добраться на аэродром, поэтому самолеты принимали к эвакуации и других людей. Последние три из этих рейсов вылетели из Кабула 28 августа и прибыли в Киев утром 29-го.

Как заявлял 31 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в Афганистане остается еще около 200 граждан Украины, которые просят об эвакуации. Как следует из других заявлений, в это число, скорее всего, входят и члены семей украинских граждан, и неграждане Украины, имеющих украинские визы или другие документы на право пребывания в Украине.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги